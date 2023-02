Ultime Notizie Roma del 28-02-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina Aggiungi al 300 settantesimo giorno il presidente ucraino volodymyr zelensky ha fatto sapere che le truppe ucraine per loro la situazione Abarth nell’est del paese si sta facendo sempre più complicata intanto gli Stati Uniti per bocca del portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale John Kirby avvertono la Cina è Pechino fornirà armi alla Russia ci saranno delle conseguenze ritorno della Crimea Ucraina impossibile ha detto il portavoce del Cremlino di spiegando Al momento la Russia non vede le condizioni per uno sviluppo Pacifico della situazione in Ucraina dopo due giorni di camera ardente in Campidoglio si sono svolti ieri i funerali di Maurizio Costanzo scomparso il 24 febbraio ha 84 anni nella Chiesa degli Artisti a...