Ultime Notizie – Renzi: “Con Schlein Pd cambia pelle, ora sarà battaglia cruenta con Conte” (Di martedì 28 febbraio 2023) “La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd cambia la politica italiana. Voglio farle i complimenti perché vincere le primarie con un milione di partecipanti richiede tenacia e coraggio. E ovviamente complimenti anche a Stefano Bonaccini per la battaglia leale. Ma al di là degli aspetti personali la questione è politica. Ciò che è avvenuto è molto importante. Il Pd diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento Cinquestelle e assorbe i partitini di sinistra radicale. Non si tratta di esprimere un giudizio di merito, dire se si è d’accordo o meno: è un dato di fatto che la vittoria di Schlein cambia la pelle del Pd”. Lo scrive Matteo Renzi nella Enews. “Qualcuno – prosegue l’ex premier – pensa che ciò sia un bene, qualcuno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) “La vittoria di Ellyalle primarie del Pdla politica italiana. Voglio farle i complimenti perché vincere le primarie con un milione di partecipanti richiede tenacia e coraggio. E ovviamente complimenti anche a Stefano Bonaccini per laleale. Ma al di là degli aspetti personali la questione è politica. Ciò che è avvenuto è molto importante. Il Pd diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento Cinquestelle e assorbe i partitini di sinistra radicale. Non si tratta di esprimere un giudizio di merito, dire se si è d’accordo o meno: è un dato di fatto che la vittoria diladel Pd”. Lo scrive Matteonella Enews. “Qualcuno – prosegue l’ex premier – pensa che ciò sia un bene, qualcuno ...

