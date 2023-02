Ultime Notizie – Pd, Schlein star alla Camera, foto e abbracci in Transatlantico (Di martedì 28 febbraio 2023) E’ forse la prima volta da inizio legislatura che si registra il pienone di parlamentari e cronisti davanti all’ingresso dell’aula nella parte dei banchi del centrosinistra. E’ il giorno di Elly Schlein, per la prima volta da segretaria Pd a Montecitorio. Camicia colorata, tallieur grigio chiaro. Le sta leggermente abbondante. Le fatiche della campagna per le primarie. “Devi mangiare”, scherzano i suoi. C’è tutta la squadra dei deputati che l’hanno sostenuta ad accoglierla. Da Marco Furfaro a Chiara Braga, Alessandro Zan, Marco Sarracino, Peppe Provenzano, Andrea Orlando. C’è anche Marina Sereni, ex-parlamentare ed ex-vice ministro degli Esteri con Mario Draghi. Una competenza su politica estera, guerra in Ucraina e dintorni. abbracci e strette di mano. Ci scappa anche una foto di gruppo in Transatlantico con alcune ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) E’ forse la prima volta da inizio legislatura che si registra il pienone di parlamentari e cronisti davanti all’ingresso dell’aula nella parte dei banchi del centrosinistra. E’ il giorno di Elly, per la prima volta da segretaria Pd a Montecitorio. Camicia colorata, tallieur grigio chiaro. Le sta leggermente abbondante. Le fatiche della campagna per le primarie. “Devi mangiare”, scherzano i suoi. C’è tutta la squadra dei deputati che l’hanno sostenuta ad accoglierla. Da Marco Furfaro a Chiara Braga, Alessandro Zan, Marco Sarracino, Peppe Provenzano, Andrea Orlando. C’è anche Marina Sereni, ex-parlamentare ed ex-vice ministro degli Esteri con Mario Draghi. Una competenza su politica estera, guerra in Ucraina e dintorni.e strette di mano. Ci scappa anche unadi gruppo incon alcune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneDedalo : Mestre (VE) – Numeri allarmanti delle morti sul lavoro nel primo mese del 2023 - simposioixprime : Ucraina, ultime notizie. Biden: per ora Kiev non ha bisogno di F16. Da Banca Mondiale nuovi aiuti per 2,5 mld $… - PianetaMilan : #MilanRukhLviv, trasmesso un messaggio di Shevchenko #SempreMilan #ACMilan #Milan - RedazioneDedalo : ARS – Audizione in Commissione Attività Produttive per zone franche montane - nicelivingspace : Al-Khelaifi, clamoroso dalla Francia: indagato per rapimento e tortura. La ricostruzione -