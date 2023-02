Ultime Notizie – Pd, Bonaccini: “Pronto a dare mano per tenere unito partito” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Chi mi conosce sa che io ho una parola prima e dopo: ho detto che se avessi prevalso io avrei chiesto a lei di dare una mano, avendo prevalso Elly mi metto a disposizione per dare una mano”. Così il dem Stefano Bonaccini dopo l’elezione di Elly Schlein a segretario Pd. “E’ doveroso fare così, l’avversario è la destra. Ho sofferto troppo negli anni scorsi per le liti e le divisioni. E’ quello che si aspettano nostri iscritti e elettori che hanno visto troppe volte dirigenti dividersi e litigare. Ora tocca a lei la responsabilità di tenere insieme il partito e avanzare una proposta. Da parte mia c’è tutta la disponibilità a dare una mano per tenere unito il partito”. “Ho ricevuto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) “Chi mi conosce sa che io ho una parola prima e dopo: ho detto che se avessi prevalso io avrei chiesto a lei diuna, avendo prevalso Elly mi metto a disposizione peruna”. Così il dem Stefanodopo l’elezione di Elly Schlein a segretario Pd. “E’ doveroso fare così, l’avversario è la destra. Ho sofferto troppo negli anni scorsi per le liti e le divisioni. E’ quello che si aspettano nostri iscritti e elettori che hanno visto troppe volte dirigenti dividersi e litigare. Ora tocca a lei la responsabilità diinsieme ile avanzare una proposta. Da parte mia c’è tutta la disponibilità aunaperil”. “Ho ricevuto ...

