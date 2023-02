Ultime Notizie – Patrick Zaki, ancora un rinvio nel processo (Di martedì 28 febbraio 2023) Nuovo rinvio nel processo a Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio del 2020 all’aeroporto del Cairo con l’accusa di aver ”diffuso Notizie false”. Il giudice del tribunale di Mansoura ha infatti fissato per ”l’8 maggio” una nuova udienza, la decima, a carico dello studente che rischia fino a cinque anni di carcere. Lo scrive lo stesso Zaki su Twitter, due ore dopo aver comunicato la ”fine della seduta e attesa della decisione”, con la speranza che portasse alla fine del processo. ”Sempre a sostegno dei diritti umani. Al più presto di nuovo a Bologna”, aveva scritto questa mattina Zaki su Twitter prima di recarsi nel tribunale che si occupa dei reati contro la sicurezza dello Stato insieme ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Nuovonel, il ricercatore egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio del 2020 all’aeroporto del Cairo con l’accusa di aver ”diffusofalse”. Il giudice del tribunale di Mansoura ha infatti fissato per ”l’8 maggio” una nuova udienza, la decima, a carico dello studente che rischia fino a cinque anni di carcere. Lo scrive lo stessosu Twitter, due ore dopo aver comunicato la ”fine della seduta e attesa della decisione”, con la speranza che portasse alla fine del. ”Sempre a sostegno dei diritti umani. Al più presto di nuovo a Bologna”, aveva scritto questa mattinasu Twitter prima di recarsi nel tribunale che si occupa dei reati contro la sicurezza dello Stato insieme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMidang : RT @MassimoSertori_: ?? Dalle ore 13.00 sarò in #diretta su #Telelombardia, canale 10, per commentare insieme a @GiorgiaMidang le ultime #no… - VesuvioLive : Giorgia in concerto a Napoli: “Mi consegno ai napoletani. Loro hanno il mio cuore” - DurjaszB : RT @ale_garotta: Le ultime notizie di #volleymercato dalla Russia: la @vldinamo conferma Goncharova, Romanova e Podkopaeva, e ingaggia Popo… - voltimumit : Scopri il cablaggio del futuro?? - MassimoSertori_ : ?? Dalle ore 13.00 sarò in #diretta su #Telelombardia, canale 10, per commentare insieme a @GiorgiaMidang le ultime… -