Ultime Notizie – Naufragio migranti Crotone | Guardia Costiera | “Nessuna segnalazione da chi era a bordo”

"Nessuna segnalazione telefonica è mai pervenuta ad alcuna articolazione della Guardia Costiera dai migranti, presenti a bordo della citata imbarcazione, o da altri soggetti come avviene in simili situazioni". E' quanto precisa la Guardia Costiera riguardo alle notizie di stampa sul naufragio di migranti avvenuto al largo di Crotone. "La sera di sabato 25 febbraio un velivolo Frontex avvistava un'unità in navigazione nel Mar Ionio. L'unità risultava navigare regolarmente, a 6 nodi e in buone condizioni di galleggiabilità, con solo una persona visibile sulla coperta della nave – prosegue – Il velivolo Frontex inviava la segnalazione al punto di contatto nazionale ...

