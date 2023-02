Ultime Notizie – Migranti, Lollobrigida: “Lavoriamo per farne entrare quasi 500mila legali nel 2023” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il governo “quest’anno” lavora per far entrare, usando “meglio” il piano flussi, “quasi 500mila immigrati legali” in Italia. Lo dice il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a Bruxelles a margine di un incontro con gli eurodeputati. “Dobbiamo dare sempre più l’idea – afferma – che il metodo di immigrazione illegale non è quello corretto per entrare in Italia, anche lavorando meglio sui flussi”. “Noi abbiamo un piano flussi – continua Lollobrigida – che è stato disatteso per anni: può essere organizzato meglio, per dare la possibilità a quelli che vengono in Italia per lavorare di avere un trattamento dignitoso, un’offerta di lavoro dignitosa. Noi solo quest’anno lavoreremo per far entrare legalmente quasi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Il governo “quest’anno” lavora per far, usando “meglio” il piano flussi, “immigrati” in Italia. Lo dice il ministro dell’Agricoltura Francesco, a Bruxelles a margine di un incontro con gli eurodeputati. “Dobbiamo dare sempre più l’idea – afferma – che il metodo di immigrazione illegale non è quello corretto perin Italia, anche lavorando meglio sui flussi”. “Noi abbiamo un piano flussi – continua– che è stato disatteso per anni: può essere organizzato meglio, per dare la possibilità a quelli che vengono in Italia per lavorare di avere un trattamento dignitoso, un’offerta di lavoro dignitosa. Noi solo quest’anno lavoreremo per farlegalmente...

