Ultime Notizie – Lo strazio di Wahid che ha perso la moglie e tre bimbi

(Di martedì 28 febbraio 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Mio ziomi ha chiamato alle 3.45 di domenica mattina per dirmi che stavano arrivando a Crotone. Stavano tutti bene. Lui, mia zia Monica, e i quattro bambini. Poi, la tragedia. Homia zia e tre cuginetti, di 12, 8 e 5 anni. Il più piccolo è ancora dis. Sono rimasti vivi solo mio cugino di 14 anni e mio zio. Una famiglia distrutta”. Alladin è un ragazzo afghano che vive dal 2015 in Germania. Ha gli occhi gonfi dal pianto. E’ arrivato ieri sera tardi in macchina insieme con un amico. “Venticinque ore di macchina, senza pausa”, dice in tedesco, mentre piange seduto su uno scalino davanti alla camera ardente del Palasport di Crotone, dove sono state sistemate le 64 vittime del naufragio. Monika, 35 anni e i suoi tre bambini sono tra le 64 vittime del naufragio di ...