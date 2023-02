Ultime Notizie – Libro dei Fatti nelle scuole, la notizia sui quotidiani (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ‘Libro dei Fatti’, alla sua XXXII edizione, arriva nelle scuole italiane e l’iniziativa fa il giro dei quotidiani. A riprendere la notizia sono il Messaggero eItalia Oggi, che nelle edizioni di martedì 28 febbraio raccontano del contributo dell’Adnkronos allo sforzo del governo per introdurre nelle classi giornali e riviste, mettendo l’Almanacco a disposizione di insegnanti e studenti senza spese ulteriori. Un progetto nato “sulla scia dell’iniziativa del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini”, spiega il Messaggero, che riporta anche l’apprezzamento per l’iniziativa di Adnkronos della sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti: “Penso sia molto utile come strumento di introduzione alla lettura del giornale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ‘dei’, alla sua XXXII edizione, arrivaitaliane e l’iniziativa fa il giro dei. A riprendere lasono il Messaggero eItalia Oggi, cheedizioni di martedì 28 febbraio raccontano del contributo dell’Adnkronos allo sforzo del governo per introdurreclassi giornali e riviste, mettendo l’Almanacco a disposizione di insegnanti e studenti senza spese ulteriori. Un progetto nato “sulla scia dell’iniziativa del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini”, spiega il Messaggero, che riporta anche l’apprezzamento per l’iniziativa di Adnkronos della sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti: “Penso sia molto utile come strumento di introduzione alla lettura del giornale ...

