Ultime Notizie – L’ammissione di Murdoch: “Conduttori Fox hanno avallato bugie su vittoria Trump” (Di martedì 28 febbraio 2023) Rupert Murdoch, proprietario di Fox News, ha ammesso sotto giuramento che diversi Conduttori dell’emittente hanno avallato la tesi falsamente sostenuta da Donald Trump secondo cui nelle elezioni del 2020 gli era stata sottratta la vittoria. E’ quanto emerge da documenti recentemente divulgati e citati da diversi media americani. L’ammissione del magnate statunitense è arrivata durante una deposizione nel quadro della causa per diffamazione da 1,6 miliardi di dollari intentata contro il network dalla Dominion Voting Systems, che produce e vende hardware e software per il voto elettronico. La società ha accusato Fox News e la Fox Corporation di diffamare la sua reputazione. Nella sua deposizione, Murdoch ha riconosciuto che i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Rupert, proprietario di Fox News, ha ammesso sotto giuramento che diversidell’emittentela tesi falsamente sostenuta da Donaldsecondo cui nelle elezioni del 2020 gli era stata sottratta la. E’ quanto emerge da documenti recentemente divulgati e citati da diversi media americani.del magnate statunitense è arrivata durante una deposizione nel quadro della causa per diffamazione da 1,6 miliardi di dollari intentata contro il network dalla Dominion Voting Systems, che produce e vende hardware e software per il voto elettronico. La società ha accusato Fox News e la Fox Corporation di diffamare la sua reputazione. Nella sua deposizione,ha riconosciuto che i ...

