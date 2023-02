Ultime Notizie – Jeremy Renner pubblica video sulla riabilitazione: “A qualunque costo” (Di martedì 28 febbraio 2023) Un breve video in cui pedala con una gamba sola su una cyclette. Jeremy Renner ha pubblicato una storia su Instagram per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute dopo il brutto incidente con lo spazzaneve avvenuto nei primi giorni del 2023. “A qualunque costo”, si legge nella didascalia che accompagna il filmato. Sempre via social la star di Avengers aveva già mostrato la complessa riabilitazione a cui si sta sottoponendo, pubblicando una foto di una delle “sedute mattutine” di fisioterapia: “Queste più di 30 ossa rotte guariranno e diventeranno più forti, proprio come diventano più forti l’amore e il legame con la famiglia e gli amici”, aveva scritto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Un brevein cui pedala con una gamba sola su una cyclette.hato una storia su Instagram per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute dopo il brutto incidente con lo spazzaneve avvenuto nei primi giorni del 2023. “A”, si legge nella didascalia che accompagna il filmato. Sempre via social la star di Avengers aveva già mostrato la complessaa cui si sta sottoponendo,ndo una foto di una delle “sedute mattutine” di fisioterapia: “Queste più di 30 ossa rotte guariranno e diventeranno più forti, proprio come diventano più forti l’amore e il legame con la famiglia e gli amici”, aveva scritto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

