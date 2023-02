Ultime Notizie – I quartieri più cari d’Italia, ecco dove le case costano di più (Di martedì 28 febbraio 2023) Dal Quadrilatero della Moda a Crocetta, Milano domina la classifica dei quartieri più cari d’Italia, stilata da Immobiliare.it, prendendo in esame le dodici principali città italiane. Al primo posto c’è il centro storico del capoluogo lombardo, che comprende Brera, zona Duomo, via Manzoni e via Montenapoleone, dove i prezzi superano i 9.000 euro al metro quadro (9.366 euro/mq). Milanese anche il secondo quartiere più caro d’Italia, quello di Garibaldi-Moscova: lì, per comprare casa, sono necessari 8.500 euro/mq di media. Segue in terza posizione il perimetro compreso tra Arco della Pace e Pagano, sempre nel capoluogo lombardo, dove le case si vendono a poco meno di 8.000 euro al metro quadro, 7.903 in media. Quotazione simile (7.763 euro/mq) per il quartiere ai ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Dal Quadrilatero della Moda a Crocetta, Milano domina la classifica deipiù, stilata da Immobiliare.it, prendendo in esame le dodici principali città italiane. Al primo posto c’è il centro storico del capoluogo lombardo, che comprende Brera, zona Duomo, via Manzoni e via Montenapoleone,i prezzi superano i 9.000 euro al metro quadro (9.366 euro/mq). Milanese anche il secondo quartiere più caro, quello di Garibaldi-Moscova: lì, per comprare casa, sono necessari 8.500 euro/mq di media. Segue in terza posizione il perimetro compreso tra Arco della Pace e Pagano, sempre nel capoluogo lombardo,lesi vendono a poco meno di 8.000 euro al metro quadro, 7.903 in media. Quotazione simile (7.763 euro/mq) per il quartiere ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (28/02/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - CorriereCitta : Latina: si accanisce contro i giocatori in campo e poi accoltella un tifoso - corgiallorosso : LIVE Cremonese-Roma 1-0 (17' Tsadjout) – 24' Dybala su punizione dal limite, pallone sul fondo - redazionerumors : Novità dallo studio del Grande Fratello Vip: Antonino Spinalbese ha rivelato di un bacio avvenuto mesi fa in sauna… - corgiallorosso : LIVE Cremonese-Roma 1-0 (17' Tsadjout) – Vantaggio dei padroni di casa -