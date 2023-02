Ultime Notizie – Cybersicurezza | Intelligence | “Crescono attacchi da criminalità | boom furti identità”

(Di martedì 28 febbraio 2023) “La migliorata capacità di attribuzione acquisita dall’e il più ampio ricorso da parte degli attori statuali o ‘state sponsored’ a strumenti impiegati anche da gruppi criminali ha consentito di rilevare una sensibile crescita deglidi matrice criminale, attestatisi al 47% del totale (+33 punti percentuali rispetto al 2021)”. E’ quanto si sottolinea nella Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza relativa al 2022, curata dal Compartoe presentata oggi, riguardo alla minaccia cibernetica. “Si è confermato anche per il 2022 il ricorso da parte dei principali attori della minaccia alla registrazione di domini malevoli (circa il 41%, in aumento di 5 punti percentuali rispetto al 2021), ossia quelli connotati, per denominazione e caratteristiche, da un’elevata similitudine con quelli di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCnews24 : Verso Cosenza-Reggina: le ultime notizie e le probabili formazioni in campo stasera - VesuvioLive : Mare Fuori 4, riprese a maggio ma alcuni attori lasceranno la serie: chi sono - mattasaleh : RT @eossupportit: Vuoi essere il primo a sapere cosa succede al nuovo #EOS?? L'affidabile #blockchain che sfrutta @ethereum ??#EVM Segui… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (28/02/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - QdSit : Assegni bancari “inutilizzabili da maggio”, la scelta di Intesa per alcuni clienti: ecco perché -

... forse un drone, e aerei da combattimento erano stati inviati per indagare, ma queste, al ...ucraino ha respinto 60 attacchi russi in cinque aree nel nord - est e nell'est del Paese nelle...Cosenza - Reggina: lesulle formazioni Dubbio Florenzi per Viali: il giovane centrocampista ha quasi smaltito l'infortunio ma difficilmente partirà titolare. L'attacco, orfano di ...Juventus - Torino: lesulle formazioni La Juventus ha capito di non poter fare a meno dell'immensa qualità di Di Maria , l'uomo della provvidenza nellepartite. E non solo per i ...

Covid, notizie oggi. Iss: in over 80 tasso incidenza elevato, in under 10 più basso Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...il Competence Industry Manufacturing 4.0 (nato a Torino), ha incontrato le realtà produttive del territorio mostrando loro i vantaggi competitivi offerti dalle tecnologie di ultima generazione, dai ...