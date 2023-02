Ultime Notizie – Costanzo, Morcellini: “Selfie con De Filippi? Lui si sarebbe divertito con una smorfia del viso” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Nulla di quello che è successo è stato imprevedibile.Lui si sarebbe probabilmente non sentito a suo agio, ma aveva la caratteristica di riuscire a far capire il suo disagio dato dalla scarsa civiltà e mancanza di educazione con una smorfia del viso. E io credo ed oso pensare che vedendo le richieste dei Selfie si sarebbe divertito con una delle sue smorfie del viso“. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista all’indomani dall’ultimo saluto dell’Italia a Maurizio Costanzo, è il professor Mario Morcellini, commentando la bufera scatenatasi sui media e sui social per la richiesta di ‘Selfie’ a Maria De Filippi da parte dei fan alla camera ardente del giornalista. “C’è qualcosa di patologico nel fatto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) “Nulla di quello che è successo è stato imprevedibile.Lui siprobabilmente non sentito a suo agio, ma aveva la caratteristica di riuscire a far capire il suo disagio dato dalla scarsa civiltà e mancanza di educazione con unadel. E io credo ed oso pensare che vedendo le richieste deisicon una delle sue smorfie del“. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista all’indomani dall’ultimo saluto dell’Italia a Maurizio, è il professor Mario, commentando la bufera scatenatasi sui media e sui social per la richiesta di ‘’ a Maria Deda parte dei fan alla camera ardente del giornalista. “C’è qualcosa di patologico nel fatto ...

