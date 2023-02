Ultime Notizie – Cospito, la difesa valuta ricorso a Corte europea diritti dell’uomo (Di martedì 28 febbraio 2023) La difesa di Alfredo Cospito valuta il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo dopo il rigetto della richiesta di revoca del 41 bis per l’anarchico che, venerdì scorso, è arrivato anche dalla Cassazione. Cospito da ieri è tornato nel carcere di Opera dopo aver trascorso alcuni giorni nell’ospedale San Paolo. L’anarchico è in sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il regime di ‘carcere duro’ cui è sottoposto per quattro anni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladi Alfredoilalladeidopo il rigetto della richiesta di revoca del 41 bis per l’anarchico che, venerdì scorso, è arrivato anche dalla Cassazione.da ieri è tornato nel carcere di Opera dopo aver trascorso alcuni giorni nell’ospedale San Paolo. L’anarchico è in sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il regime di ‘carcere duro’ cui è sottoposto per quattro anni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

