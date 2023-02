Ultime Notizie – Constance Marten, chi è l’aristocratica inglese arrestata con fidanzato ex detenuto (Di martedì 28 febbraio 2023) La polizia britannica sta perdendo le speranze di ritrovare vivo il figlio neonato di Constance Marten e Mark Gordon. l’aristocratica britannica e l’ex detenuto per stupro sono stati arrestati ieri sera per abbandono di minore, ma ora le accuse sono state cambiate in sospetto di negligenza grave e omicidio colposo. Il sovrintendente della polizia metropolitana Lewis Basford, riferisce la Bbc, ha detto che le ricerche del piccolo continuano nella speranza di trovarlo “sano e salvo”, ma che, con il passar del tempo e il freddo dell’inverno bisogna “essere aperti alla possibilità che le cose non vadano come vorremmo”. I due genitori, ha aggiunto, hanno fornito pochissime informazioni durante l’interrogatorio e non hanno nemmeno reso noto il sesso del neonato. La vicenda, al centro delle cronache da mesi, ha come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) La polizia britannica sta perdendo le speranze di ritrovare vivo il figlio neonato die Mark Gordon.britannica e l’exper stupro sono stati arrestati ieri sera per abbandono di minore, ma ora le accuse sono state cambiate in sospetto di negligenza grave e omicidio colposo. Il sovrintendente della polizia metropolitana Lewis Basford, riferisce la Bbc, ha detto che le ricerche del piccolo continuano nella speranza di trovarlo “sano e salvo”, ma che, con il passar del tempo e il freddo dell’inverno bisogna “essere aperti alla possibilità che le cose non vadano come vorremmo”. I due genitori, ha aggiunto, hanno fornito pochissime informazioni durante l’interrogatorio e non hanno nemmeno reso noto il sesso del neonato. La vicenda, al centro delle cronache da mesi, ha come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 29luglio71 : RT @umbriajournal_: Numeri record per camminatori alla Basilica di Assisi - RadioRossonera : Vi portiamo all'ippodromo La Maura con immagini esclusive del luogo dove potrebbe sorgere il nuovo stadio del… - corgiallorosso : LIVE Cremonese-Roma 1-0 (17' Tsadjout) – Fine primo tempo, giallorossi sotto - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (28/02/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - CorriereCitta : Latina: si accanisce contro i giocatori in campo e poi accoltella un tifoso -