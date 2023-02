Ultime Notizie – Certificazione Unica 2023 disponibile da 16 marzo su portale Inps

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 28 febbraio 2023) A partire dal 16l’renderàla(Cu), relativa ai redditi percepiti nel 2022. Lo coml’istituto di previdenza. Accedendo con le proprie credenziali (Spid, Cie o Cns) alwww..it ‘Servizio(Cittadino)’ sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello della Cu/da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati ciò sarà possibile anche dal servizio on-line ‘Cedolino pensione’. Dalla stessa data, la Cu/saràanche sull’AppMobile per ...