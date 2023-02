Ultime Notizie – Casalino | “Errore non candidarmi ma lo farò – ho fatto sesso con centinaia di donne”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roccoè tornato. Dopo un periodo passato sottotraccia, l’ex portavoce del Giuseppe Conte presidente del Consiglio, oggi responsabile della comunicazione del M5S, torna a parlare di sé e del Movimento. Nel frattempo ha pubblicato un libro, “Il portavoce”, che dovrebbe diventare un film, anche se il progetto al momento sembra aver subito uno stop. Ma se negli ultimi tempisembrava aver optato per le retrovie, tanto da aver rinunciato a candidarsi, ora annuncia che alla prossima tornata elettorale lo farà. “La prossima volta mi candido, se mi sarà offerta l’opportunità”, dice intervistato da Francesca Fagnani, registrando la puntata di ‘Belve’ in onda stasera su Rai 2. Poi, la seconda rivelazione della serata: “hocondi”. Ma lui è così, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Mare Fuori 4, riprese a maggio ma alcuni attori lasceranno la serie: chi sono - mattasaleh : RT @eossupportit: Vuoi essere il primo a sapere cosa succede al nuovo #EOS?? L'affidabile #blockchain che sfrutta @ethereum ??#EVM Segui… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (28/02/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - QdSit : Assegni bancari “inutilizzabili da maggio”, la scelta di Intesa per alcuni clienti: ecco perché - Erica_unoesette : Quindi le ultime notizie danno noi a Milano, e loro fuori. Adesso chi glielo dice, porelli. -

Cosenza - Reggina: lesulle formazioni Dubbio Florenzi per Viali: il giovane centrocampista ha quasi smaltito l'infortunio ma difficilmente partirà titolare. L'attacco, orfano di ...Juventus - Torino: lesulle formazioni La Juventus ha capito di non poter fare a meno dell'immensa qualità di Di Maria , l'uomo della provvidenza nellepartite. E non solo per i ...Lein temi di rinnovi in casa Napoli riguardano Kvicha Kvaratskhelia , il talento pescato nella Dinamo Batumi, praticamente sconosciuto al grande calcio internazionale, e che oggi sta ...

Covid, notizie oggi. Iss: in over 80 tasso incidenza elevato, in under 10 più basso Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dai chioschi digitali all’evoluzione del punto cassa: il Polimi fa il punto sulle principali direttrici dell’innovazione all’interno dei negozi, che recuperano centralità dopo la pandemia ...