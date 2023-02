Ultime Notizie – Bare bianche e giocattoli per i bimbi morti nel naufragio (Di martedì 28 febbraio 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Un giocattolo della Polizia posato sulla piccola bara bianca, accanto la sigla ‘KR46M0’. Non si conosce il nome del bambino nella bara sistemata nel Palasport di Crotone. Accanto c’è un’altra bara bianca, con le rose pure bianche. Sono 64 le Bare esposte nel Palamilone. Di questi solo 23 sono le vittime identificate, 22 afgani e un siriano. Una distesa di Bare, di cui cinque bianche. C’è il feretro con il nome di Munika Fgrhadi, la 35enne afgana, morta in mare con tre figli, di 12, 8 e 5 anni. Il corpo del bimbo di 5 anni non è ancora stato ritrovato. Poi c’è Marzia Qasimi, 34 anni , anche lei afgana. E Abiden Jafari. Sulla sua bara c’è una rosa rossa e un mazzo di margherite. Oppure, Jafar Sadeqi, afgano di 33 anni. Su un’altra bara c’è solo la sigla: ‘KR29D45’, una donna di 45 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Un giocattolo della Polizia posato sulla piccola bara bianca, accanto la sigla ‘KR46M0’. Non si conosce il nome del bambino nella bara sistemata nel Palasport di Crotone. Accanto c’è un’altra bara bianca, con le rose pure. Sono 64 leesposte nel Palamilone. Di questi solo 23 sono le vittime identificate, 22 afgani e un siriano. Una distesa di, di cui cinque. C’è il feretro con il nome di Munika Fgrhadi, la 35enne afgana, morta in mare con tre figli, di 12, 8 e 5 anni. Il corpo del bimbo di 5 anni non è ancora stato ritrovato. Poi c’è Marzia Qasimi, 34 anni , anche lei afgana. E Abiden Jafari. Sulla sua bara c’è una rosa rossa e un mazzo di margherite. Oppure, Jafar Sadeqi, afgano di 33 anni. Su un’altra bara c’è solo la sigla: ‘KR29D45’, una donna di 45 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfoSughi : @maxcol958 @MatteDj23 Viste le ultime notizie, ci può dire se avevamo compreso o no? - RedazioneDedalo : Roma – L’Associazione Codici sui mutui ed i finanziamenti con sorpresa - lacittanews : Tira una brutta aria nel board di UniCredit. E’ notizia delle ultime ore le dimissioni del capo del comitato per le… - CorriereCitta : Auto in fiamme sul GRA: traffico deviato all’altezza di Trionfale - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: nessun decesso in Sardegna, 147 contagiati in più nelle ultime 24 ore - Leggi tut… -