Ultime Notizie – Aviaria, Gb avvia piano che include pandemia: cosa dicono esperti (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo i casi in Cambogia, gli esperti di salute del Regno Unito condividono i dettagli di piani in stile Covid contro l’influenza Aviaria. Piani che contemplano ogni evenienza, anche un modello per lo scenario a oggi ritenuto improbabile che il virus muti e diventi capace di causare una pandemia nell’uomo. “Occorre essere preparati al peggio”: il motivo di questa attività preparatoria è stato illustrato così da uno degli esperti alla ‘Bbc’, in questi giorni in cui i riflettori delle autorità sanitarie internazionali sono stati accesi sul virus H5N1, che ha portato alla morte di una 11enne cambogiana e a un secondo caso accertato di positività, quello del padre della ragazza. La linea è, dunque, restare vigili. La UK Health Security Agency (Ukhsa) puntualizza che non ci sono evidenze che il virus H5N1 sia una minaccia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo i casi in Cambogia, glidi salute del Regno Unito condividono i dettagli di piani in stile Covid contro l’influenza. Piani che contemplano ogni evenienza, anche un modello per lo scenario a oggi ritenuto improbabile che il virus muti e diventi capace di causare unanell’uomo. “Occorre essere preparati al peggio”: il motivo di questa attività preparatoria è stato illustrato così da uno deglialla ‘Bbc’, in questi giorni in cui i riflettori delle autorità sanitarie internazionali sono stati accesi sul virus H5N1, che ha portato alla morte di una 11enne cambogiana e a un secondo caso accertato di positività, quello del padre della ragazza. La linea è, dunque, restare vigili. La UK Health Security Agency (Ukhsa) puntualizza che non ci sono evidenze che il virus H5N1 sia una minaccia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Orrore in stazione: trovato il cadavere di un uomo a pochi passi dai binari - Nati_Zilio12 : RT @ale_garotta: Le ultime notizie di #volleymercato dalla Russia: la @vldinamo conferma Goncharova, Romanova e Podkopaeva, e ingaggia Popo… - RedazioneDedalo : Mestre (VE) – Numeri allarmanti delle morti sul lavoro nel primo mese del 2023 - simposioixprime : Ucraina, ultime notizie. Biden: per ora Kiev non ha bisogno di F16. Da Banca Mondiale nuovi aiuti per 2,5 mld $… - PianetaMilan : #MilanRukhLviv, trasmesso un messaggio di Shevchenko #SempreMilan #ACMilan #Milan -