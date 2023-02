Ultime Notizie – Anarchici | Intelligence | “Minaccia più concreta su fronte eversivo interno”

(Di martedì 28 febbraio 2023) “Sul, le evidenze acquisite nel 2022, puntualmente condivise con le Forze di polizia, hanno nuovamente qualificato laanarcoinsurrezionalista come la piùe vitale, caratterizzata da componenti militanti determinate a promuovere, attraverso una propaganda di taglio fortemente istigatorio, progettualità di lotta incentrate sulla tipica ‘azione diretta distruttiva'”. E’ quanto sottolinea l’italiana nella Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza. “Nell’alveo di una più ampia e totalizzante propensione alla sovversione verso l’intero “sistema”, l’attivismo anarchico, ancora estremamente diversificato quanto a obiettivi e modalità operative si è dispiegato principalmente su due direttrici tematiche, afferenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCnews24 : Verso Cosenza-Reggina: le ultime notizie e le probabili formazioni in campo stasera - VesuvioLive : Mare Fuori 4, riprese a maggio ma alcuni attori lasceranno la serie: chi sono - mattasaleh : RT @eossupportit: Vuoi essere il primo a sapere cosa succede al nuovo #EOS?? L'affidabile #blockchain che sfrutta @ethereum ??#EVM Segui… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (28/02/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - QdSit : Assegni bancari “inutilizzabili da maggio”, la scelta di Intesa per alcuni clienti: ecco perché -

... forse un drone, e aerei da combattimento erano stati inviati per indagare, ma queste, al ...ucraino ha respinto 60 attacchi russi in cinque aree nel nord - est e nell'est del Paese nelle...Cosenza - Reggina: lesulle formazioni Dubbio Florenzi per Viali: il giovane centrocampista ha quasi smaltito l'infortunio ma difficilmente partirà titolare. L'attacco, orfano di ...Juventus - Torino: lesulle formazioni La Juventus ha capito di non poter fare a meno dell'immensa qualità di Di Maria , l'uomo della provvidenza nellepartite. E non solo per i ...

Covid, notizie oggi. Iss: in over 80 tasso incidenza elevato, in under 10 più basso Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...il Competence Industry Manufacturing 4.0 (nato a Torino), ha incontrato le realtà produttive del territorio mostrando loro i vantaggi competitivi offerti dalle tecnologie di ultima generazione, dai ...