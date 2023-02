Ultime Notizie – ‘Ammassati in stiva, la barca si è spezzata’, il racconto dell’orrore (Di martedì 28 febbraio 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Erano costretti a viaggiare ammassati nella stiva in 150, tra cui donne e bambini. Potevano uscire solo per i bisogni fisiologici e prendere una boccata di ossigeno. Poi, tutti dentro, come i topi. E senza cellulare, perché gli scafisti, prima di partire hanno avviato un aggeggio che spegne tutti i telefonini nei dintorni. In tanti erano costretti a viaggiare seduti sul gasolio provocandosi ustioni su tutto il corpo. Sono racconti dell’orrore quelli dei superstiti del naufragio dello scorso 26 febbraio davanti ale coste di Steccato di Cutro, nel crotonese. Pagine su pagine di verbali dove i sopravvissuti, tra le lacrime e ancora sotto choc, hanno raccontato a Polizia e Carabinieri, la traversata finita in tragedia con 64 morti finora accertati e decine di dispersi, tra cui un bimbo afgano di appena 5 anni che nella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Erano costretti a viaggiare ammassati nellain 150, tra cui donne e bambini. Potevano uscire solo per i bisogni fisiologici e prendere una boccata di ossigeno. Poi, tutti dentro, come i topi. E senza cellulare, perché gli scafisti, prima di partire hanno avviato un aggeggio che spegne tutti i telefonini nei dintorni. In tanti erano costretti a viaggiare seduti sul gasolio provocandosi ustioni su tutto il corpo. Sono raccontiquelli dei superstiti del naufragio dello scorso 26 febbraio davanti ale coste di Steccato di Cutro, nel crotonese. Pagine su pagine di verbali dove i sopravvissuti, tra le lacrime e ancora sotto choc, hanno raccontato a Polizia e Carabinieri, la traversata finita in tragedia con 64 morti finora accertati e decine di dispersi, tra cui un bimbo afgano di appena 5 anni che nella ...

