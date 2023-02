Ufo su San Pietroburgo | chiuso lo spazio aereo per un' ora per un oggetto volante non identificato ' Putin è stato informato'

(Di martedì 28 febbraio 2023) Allarme in Russia per unnon(un Ufo ) su San, fatto che ha comportato la ciusura delloper un'ora sopra la città. C hiuso, infatti, fino alle 13.

Allarme in Russia per un oggetto volante non identificato (un Ufo) su San Pietroburgo, fatto che ha comportato la ciusura dello spazio aereo per un'ora sopra la città. Chiuso, infatti, fino alle 13.20 ora di Mosca (le 11.20 in Italia) lo spazio aereo. In precedenza almeno cinque voli domestici russi decollati da Mosca e diretti a San Pietroburgo.

Allen Hynek nel suo libro The UFO Experience: A Scientific Study descrive avvistamenti di luci bianche o RGB che hanno causato l'avvistamento di moltissimi Ovni. Nel caso di Sesto San Giovanni cosa dovremmo pensare?