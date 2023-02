Ue: Meloni, 'battaglie governo per norme che non ostacolino imprese ma le aiutino' (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo tantissimo lavoro da fare, certo, sia a livello nazionale che europeo, a partire da alcuni provvedimenti importanti come i regolamenti proposti dalla Commissione europea in tema di imballaggi, microplastiche o trattamento delle acque reflue urbane. Una battaglia che stiamo già portando avanti. norme che auspichiamo saranno adottate per aiutare le imprese e non, invece, per ostacolarle". Così il premier Giorgia Meloni in un passaggio del videomessaggio di saluto inviato all'Assemblea pubblica 2023 di Cosmetica Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo tantissimo lavoro da fare, certo, sia a livello nazionale che europeo, a partire da alcuni provvedimenti importanti come i regolamenti proposti dalla Commissione europea in tema di imballaggi, microplastiche o trattamento delle acque reflue urbane. Una battaglia che stiamo già portando avanti.che auspichiamo saranno adottate per aiutare lee non, invece, per ostacolarle". Così il premier Giorgiain un passaggio del videomessaggio di saluto inviato all'Assemblea pubblica 2023 di Cosmetica Italia.

