Ue e Gran Bretagna, l'accordo sul confine in Irlanda del Nord (Di martedì 28 febbraio 2023) accordo raggiunto tra Unione europea e Regno Unito sul confine doganale in Irlanda del Nord, una delle questioni più complesse rimaste in sospeso dopo la Brexit. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è arrivata in treno a Londra dove ha incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak. Una visita per formalizzare l' intesa. "Abbiamo raggiunto un accordo - ha detto Von der Leyen - il nuovo 'Windsor framework' che stabilisce gli accordi commerciali con l'Irlanda e Irlanda del Nord. Questo accordo segna un nuovo capitolo nelle nostre relazioni" ha sottolineato. La questione è spinosa perché in base agli accordi del Venerdì santo, che proteggono la pace in Ulster, non ci può essere una frontiera cosiddetta 'dura' con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)raggiunto tra Unione europea e Regno Unito suldoganale indel, una delle questioni più complesse rimaste in sospeso dopo la Brexit. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è arrivata in treno a Londra dove ha incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak. Una visita per formalizzare l' intesa. "Abbiamo raggiunto un- ha detto Von der Leyen - il nuovo 'Windsor framework' che stabilisce gli accordi commerciali con l'del. Questosegna un nuovo capitolo nelle nostre relazioni" ha sottolineato. La questione è spinosa perché in base agli accordi del Venerdì santo, che proteggono la pace in Ulster, non ci può essere una frontiera cosiddetta 'dura' con ...

