Ue | Combattere le mafie per evitare nuove tragedie in mare

AGI - La commissaria europea per gli affari interni, Ylva Johansson, sottolinea la necessità della promozione della cooperazione con i paesi terzi per Combattere le mafie della migrazione irregolare e prevenire tragedie come il naufragio al largo delle coste italiane in cui sono morti 63 migranti. "Questa è una terribile tragedia umanitaria e siamo solidali con tutte le persone che hanno perso la vita e con le loro famiglie", ha detto la Johansson in un'intervista con l'agenzia di stampa EFE a Quito, dove si trova in visita ufficiale. Il commissario europeo ha evidenziato che purtroppo non è la prima volta che si verifica un episodio come quello della provincia italiana di Crotone e ha dato la colpa ai trafficanti, che "se ne fregano della vita delle persone". "Abbiamo già visto come mettono cinicamente le persone in questi viaggi ...

