Udinese | Pereyra | «Siamo consapevoli di questo periodo difficile | ma…»

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roberto, centrocampista dell’, ha parlato del momento dei bianconeri nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni Roberto, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di TV12 dopo il premio come miglior giocatore bianconero del 2022. PAROLE – «Ringrazio tutta la gente che mi ha votato, sono contento, vi ringrazio di cuore. Sono felice di essere tornato al gol ma sarei stato molto più felice se la squadra avesse vinto.di, ma sappiamo anche che la vittoria arriverà, stiamo lavorando per quello. Io sto bene, a Bergamo ci sarò, sarà una partita importante per noi. Noi e i tifosi vogliamo la vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Udinese, #Pereyra scioglie i dubbi sulla sua presenza con l'#Atalanta. #SerieA - gloria_valli : Udinese, Pereyra rassicura i propri tifosi: “A Bergamo ci sarò” ?????? #28febbraio #Udinese #Pereyra #SerieA… - DiMarzio : #SerieA | @Udinese_1896, #Pereyra svela se sarà a disposizione contro l'@Atalanta_BC - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ??? #Udinese: le ultime su #Pereyra #fantacalcio #indisponibili - Tutfantacalcio : ??? #Udinese: le ultime su #Pereyra #fantacalcio #indisponibili -

Pronti via e, dopo 50 secondi, sbaglia un gol praticamente fatto. Boccino nelle mani dei friulani fino al 6 quando Ekdal serve Nzola che si presenta davanti a Silvestri e lo batte. L'...- Spezia 2 - 2 MARCATORI: 6' pt Nzola, 22' pt Beto; 10' st, 27' st Nzola.(3 - 5 - 2): Silvestri 6; Perez 5.5, Becao 6, Masina 6; Ehizibue 6,7 (21' st Samardzic 6), ...Squalificati: -(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Perez, Bijol; Ehizibue,, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin; Beto Ballottaggi: Samardzic 55% - Arslan 45%, Thauvin 55% - Success 45% ...

Udinese, apprensione per Pereyra: previsti esami clinici Fantacalcio ®

Il capitano Pereyra si è aggiudicato il premio come miglior giocatore dell'Udinese per l'anno 2022. Un riconoscimento importante conferito dall'Associazione Italiana Calciatori nell'ambito del Gran ...La bella notizia, per lui, è che l’Aic lo ha eletto miglior giocatore per l’ Udinese del 2022. Roberto Pereyra, però, ha ora un altro pensiero assai meno gaudioso a dominargli la mente, ovvero ...