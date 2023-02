Ucraina, Zelensky: “Servono subito aerei per difesa” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ci Servono aerei”. L’Ucraina ha bisogno dei caccia per difendersi dagli attacchi della Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky ribadisce la richiesta all’Occidente con un messaggio esplicito su Telegram. “La giornata è iniziata con un attacco di droni iraniani. La maggior parte di loro è stata abbattuta. Undici su quattordici. Purtroppo, hanno anche colpito. Tre dipendenti del servizio di emergenza statale a Khmelnytskyi sono rimasti feriti, due sono morti”, dice Zelensky. “Ecco perché abbiamo bisogno di un componente di difesa aerea: moderni aerei da combattimento, in modo che l’intero territorio del nostro Stato possa essere protetto dal terrore russo. La difesa aerea è completa quando è garantita, in particolare, dall’aviazione. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ci”. L’ha bisogno dei caccia per difendersi dagli attacchi della Russia. Il presidente Volodymyrribadisce la richiesta all’Occidente con un messaggio esplicito su Telegram. “La giornata è iniziata con un attacco di droni iraniani. La maggior parte di loro è stata abbattuta. Undici su quattordici. Purtroppo, hanno anche colpito. Tre dipendenti del servizio di emergenza statale a Khmelnytskyi sono rimasti feriti, due sono morti”, dice. “Ecco perché abbiamo bisogno di un componente diaerea: modernida combattimento, in modo che l’intero territorio del nostro Stato possa essere protetto dal terrore russo. Laaerea è completa quando è garantita, in particolare, dall’aviazione. ...

