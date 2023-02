Ucraina, Zelensky: "La situazione a Bakhmut e' sempre piu' complicata" (Di martedì 28 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso nel suo consueto discorso serale che la situazione per le truppe ucraine intorno a Bakhmut, nell'est del Paese, sta diventando molto difficile. "La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha ammesso nel suo consueto discorso serale che laper le truppe ucraine intorno a, nell'est del Paese, sta diventando molto difficile. "La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Santoro: “Quello che stiamo facendo in Ucraina è sbagliato. La risposta di Zelensky a Berlusconi è molto banale, un… - Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - Corriere : Zelensky: «A Bakhmut situazione sempre più complicata» - LucaViaggio : RT @DianaLanciotti: Buon senso e senso della realtà. #Santoro - rocco_lando : RT @DianaLanciotti: Buon senso e senso della realtà. #Santoro -