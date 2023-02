Ucraina, Russia accusa Usa: “Pianificano provocazione con armi chimiche” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Mosca accusa gli Stati Uniti di preparare in Ucraina una ‘provocazione’ che prevede l’uso di armi chimiche. Stando al ministero della Difesa russo, l’ex ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, ha sostenuto che le truppe di Vladimir Putin stanno pianificando un attacco con armi chimiche “nell’area oggetto dell’operazione militare speciale”. “Consideriamo questa informazione” rivelatrice dell'”intenzione degli Stati Uniti e dei loro complici di organizzare una provocazione in Ucraina usando sostanze chimiche tossiche”, ha dichiarato Igor Kirillov, a capo del settore forze specializzate nella difesa da attacchi radiologici, chimici e biologici. Ma la Russia, ha assicurato, ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Moscagli Stati Uniti di preparare inuna ‘’ che prevede l’uso di. Stando al ministero della Difesa russo, l’ex ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, ha sostenuto che le truppe di Vladimir Putin stanno pianificando un attacco con“nell’area oggetto dell’operazione militare speciale”. “Consideriamo questa informazione” rivelatrice dell'”intenzione degli Stati Uniti e dei loro complici di organizzare unainusando sostanzetossiche”, ha dichiarato Igor Kirillov, a capo del settore forze specializzate nella difesa da attacchi radiologici, chimici e biologici. Ma la, ha assicurato, ...

