Ucraina-Russia, 007 Italia: “Uso arma nucleare al momento improbabile” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’attenzione dell’Intelligence nazionale “è elevata rispetto ai rischi di escalation collegati alla prosecuzione del conflitto” in Ucraina, “inclusa la minaccia dell’uso dell’arma nucleare da parte della Russia valutata improbabile al momento”. E’ quanto sottolinea l’intelligence Italiana nella Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza. Secondo quanto si legge, il conflitto in Ucraina, “avviato dalla Federazione Russa il 24 febbraio 2022, ha contemporaneamente: sconvolto gli equilibri di sicurezza, riportando la guerra sul Continente europeo; evidenziato il fallimento degli obiettivi strategici prefissati dalla Russia (tra cui il cambio di governo a Kiev e l’acquisizione di territori di ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’attenzione dell’Intelligence nazionale “è elevata rispetto ai rischi di escalation collegati alla prosecuzione del conflitto” in, “inclusa la minaccia dell’uso dell’da parte dellavalutataal”. E’ quanto sottolinea l’intelligencena nella Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza. Secondo quanto si legge, il conflitto in, “avviato dalla Federazione Russa il 24 febbraio 2022, ha contemporaneamente: sconvolto gli equilibri di sicurezza, riportando la guerra sul Continente europeo; evidenziato il fallimento degli obiettivi strategici prefissati dalla(tra cui il cambio di governo a Kiev e l’acquisizione di territori di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Noi dobbiamo dire: Russia e Ucraina senza Putin!» Il 27 febbraio di otto anni fa il leader liberale Boris Nemtsov,… - nelloscavo : A #Izyum la porta dell'inferno #Russia 'Si sono presi tutto il tempo'. Uno alla volta, in 440. Civili #Ucraina inte… - GiovaQuez : Peskov: 'La Russia non vede al momento alcun prerequisito per risolvere la situazione intorno all'Ucraina in una di… - katroia : RT @nelloscavo: A #Izyum la porta dell'inferno #Russia 'Si sono presi tutto il tempo'. Uno alla volta, in 440. Civili #Ucraina interrogati,… - Osatsanotnas : RT @nelloscavo: A #Izyum la porta dell'inferno #Russia 'Si sono presi tutto il tempo'. Uno alla volta, in 440. Civili #Ucraina interrogati,… -