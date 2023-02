Ucraina, Mosca denuncia attacchi con droni su città russe (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un’esplosione, seguita da un incendio, è avvenuta questa mattina in una raffineria della compagnia Rofsnet nella città di Tuapse, nella regione russa di Krasnodar. Lo hanno riferito fonti locali, mentre sul canale Telegram dei siti Baza e Shot si sostiene che l’impianto sarebbe stato attaccato con droni carichi di esplosivo. E una fonte dei servizi di emergenza russi avrebbe confermato all’agenzia di stampa Ria Novosti che “un drone è stato rilevato” nei pressi del terminal. Un drone, probabilmente un UJ-22 Airborne prodotto dall’Ucraina Ukrjet, si è inoltre schiantato nella regione di Mosca, non lontano dalla capitale. Il velivolo voleva prendere di mira un’infrastruttura civile, che non è stata danneggiata. “E’ accaduto vicino al villaggio di Gubastovo”, ha dichiarato il governatore Andrei Vorobyov ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un’esplosione, seguita da un incendio, è avvenuta questa mattina in una raffineria della compagnia Rofsnet nelladi Tuapse, nella regione russa di Krasnodar. Lo hanno riferito fonti locali, mentre sul canale Telegram dei siti Baza e Shot si sostiene che l’impianto sarebbe stato attaccato concarichi di esplosivo. E una fonte dei servizi di emergenza russi avrebbe confermato all’agenzia di stampa Ria Novosti che “un drone è stato rilevato” nei pressi del terminal. Un drone, probabilmente un UJ-22 Airborne prodotto dall’Ukrjet, si è inoltre schiantato nella regione di, non lontano dalla capitale. Il velivolo voleva prendere di mira un’infrastruttura civile, che non è stata danneggiata. “E’ accaduto vicino al villaggio di Gubastovo”, ha dichiarato il governatore Andrei Vorobyov ...

