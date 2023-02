Ucraina | Mosca denuncia attacchi con droni su città russe

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: secondo Zelensky la situazione a Bakhmut è complicata. Almeno sei ins… - TgLa7 : #Putin revoca il decreto sulla sovranità della #Moldavia: regione separatista sostenuta da #Mosca che confina con l… - gm30048 : RT @valy_s: Il russo Kirillov, capo protezione contro guerra radiologica/chimica/batteriologica,ha affermato che gli USA preparano un’opera… - akhetaton11 : RT @fildelmonte: Nella #guerra #Ucraina-#Russia, l’elevata #dronizzazione delle #truppe di #Kiev e le scelte in tal senso fatte da #Mosca,… - enbusy : RT @valy_s: Il russo Kirillov, capo protezione contro guerra radiologica/chimica/batteriologica,ha affermato che gli USA preparano un’opera… -

E' stata resa nota oggi la Relazione annuale degli 007 italiani. Nel capitolo dedicato al conflitto indue sono i temi portanti. Il primo riguarda il fatto chesi prepara ad un conflitto di lunga durata. Si legge infatti nel documento: 'Per i russi una pausa operativa, riferita a un ..."Dal 2022, la Russia è impegnata in una campagna ibrida contro l'Occidente a supporto di quella militare contro l'percepisce il sostegno transatlantico a Kiev come un fattore ......impegnata in una campagna ibrida contro l'Occidente a supporto di quella militare contro l'',... 'percepisce il sostegno transatlantico a Kiev come un fattore determinante per l'esito della ...

Drone precipita a 100 chilometri da Mosca | Usa: "Se da Cina armi a Mosca ci saranno conseguenze" TGCOM

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un esperto militare ucraino, Oleksandr Kovalenko, ha riferito all'emittente radiofonica Euroradio che Mosca non avrebbe sufficienti risorse finanziarie a disposizione per sostituire il jet colpito a ...