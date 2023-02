Ucraina, l’attacco dei reporter italiani: “Rientriamo, la libertà di stampa è a rischio” (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel 2022, nella classifica annuale sugli indici di libertà di stampa, l’Ucraina si posizionava 102esima, ben distaccata sia dall’Italia (in netto peggioramento, scesa al 58esimo posto) che dalla gran parte dei Paesi dell’Est Europa. Qui sotto, potete notare cinque colori differenti. I Paesi in giallo hanno “problemi notevoli” di libertà di stampa”, accomunando comunque Roma e Kiev nella stessa categoria, fino ad arrivare al rosso scuro che – come evidente – racchiude Russia, Cina, Corea del Nord e buona parte degli Stati del Medio Oriente. A partire dall’inizio del conflitto, le libertà di stampa e politica in Ucraina si stanno restringendo. Da una parte, il governo Zelensky ha vietato tutti i partiti filo-russi; mentre dall’altra, proprio in queste ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel 2022, nella classifica annuale sugli indici didi, l’si posizionava 102esima, ben distaccata sia dall’Italia (in netto peggioramento, scesa al 58esimo posto) che dalla gran parte dei Paesi dell’Est Europa. Qui sotto, potete notare cinque colori differenti. I Paesi in giallo hanno “problemi notevoli” didi”, accomunando comunque Roma e Kiev nella stessa categoria, fino ad arrivare al rosso scuro che – come evidente – racchiude Russia, Cina, Corea del Nord e buona parte degli Stati del Medio Oriente. A partire dall’inizio del conflitto, ledie politica insi stanno restringendo. Da una parte, il governo Zelensky ha vietato tutti i partiti filo-russi; mentre dall’altra, proprio in queste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'esercito ucraino ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente… - lettera_mosca : RUSSIA - Attacco hacker ucraino ai danni del segnale radio e TV di alcune regioni russe. In quelle di Omsk, Saratov… - Bertha_Kim25 : RT @filipio_: Ma #Putin non faceva prima a dire 'attacco con 3 dadi l'Ucraina dagli Urali'? - fabio_tab : @revolutionstark @dariodangelo91 Semplice sì, utile, intendo ai fini di un nuovo fronte contro l’Ucraina, al moment… -