Ucraina, la diretta – San Pietroburgo, chiuso poi riaperto spazio aereo. Kiev: "A Bakhmut i russi provano a sfondare" (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo scalo russo ha temporaneamente sospeso arrivi e partenze: secondo il sito russo Baza a determinare la decisione è stato l'avvistamento di un oggetto non identificato, a seguito del quale sono stati fatti alzare in volo i caccia. Le forze ucraine dichiarano che le unità del Gruppo Wagner stanno provando a sfondare le difese L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

