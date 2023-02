Ucraina, il volo sulla citta' di Bakhmut distrutta dai bombardamenti (Di martedì 28 febbraio 2023) Le immagini aeree effettuate con un drone mostrano la citta' di Bakhmut distrutta dai bombardamenti. 28 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Le immagini aeree effettuate con un drone mostrano la' didai. 28 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : L’intesa perfetta: assist di Messi e gol al volo di Mbappé, il Psg ha una coppia d’assi #corriere #news #2022… - sassari68 : @GiovaQuez Che poi, un caccia che si alzi in volo per bombardare una base russa dalla quale partono aerei ed elicot… - Yojmto : RT @Rambo77G: @antoniolucascot @silupescu Fanno dissenso come i pacifinti e compagni italiani. Che sognano l’URSS al riparo nell’odiato Oc… - Rosaria94182979 : @TizianaFerrario Putin ha un piano di pace?Si,dopo aver asfaltato l'intera Ucraina fa partire in volo migliaia e migliaia di colombe...... - Bogazkoi43 : @Pm24f63 @QLexPipiens @GiorgiaMeloni Ho detto ucraini filo russi non russi. Quanto al fatto che furono loro… -