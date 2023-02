Ucraina, il Papa è isolato: nessuno in Ue sposa la sua proposta di cessate il fuoco (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo un anno di guerra in Ucraina Papa Francesco appare isolato. Mai negli ultimi sessant’anni la Santa Sede – di fronte a eventi di portata internazionale – si è trovata in una situazione così marginale. Nell’Unione europea nessuno sposa la sua proposta di un cessate il fuoco, che apra la strada a negoziati per una pace che tenga conte delle preoccupazioni delle parti in causa. La Gran Bretagna lo ignora. Il presidente americano Biden non vuole interferenze. Putin non considera il Vaticano un tramite efficace per arrivare a trattative. Xi Jinping, per motivi di politica interna, non intende dare eccessivo risalto alla posizione della Santa Sede. Zelensky, che pure all’indomani dell’invasione russa aveva ventilato la possibilità di una mediazione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo un anno di guerra inFrancesco appare. Mai negli ultimi sessant’anni la Santa Sede – di fronte a eventi di portata internazionale – si è trovata in una situazione così marginale. Nell’Unione europeala suadi unil, che apra la strada a negoziati per una pace che tenga conte delle preoccupazioni delle parti in causa. La Gran Bretagna lo ignora. Il presidente americano Biden non vuole interferenze. Putin non considera il Vaticano un tramite efficace per arrivare a trattative. Xi Jinping, per motivi di politica interna, non intende dare eccessivo risalto alla posizione della Santa Sede. Zelensky, che pure all’indomani dell’invasione russa aveva ventilato la possibilità di una mediazione del ...

