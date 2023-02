Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 75simonetta : RT @FedericoRampini: Un anno fa l’Occidente varò sanzioni contro la #Russia. Tante le previsioni allarmiste sui danni che ci saremmo auto-i… - simonettapelle1 : RT @FedericoRampini: Un anno fa l’Occidente varò sanzioni contro la #Russia. Tante le previsioni allarmiste sui danni che ci saremmo auto-i… - amenoklean : Ma come???Non era il '''guerrafondaio Biden'''' a non volere la pace ma solo la guerra per vendere (gratis) le armi… - dariomasiero : RT @FedericoRampini: Un anno fa l’Occidente varò sanzioni contro la #Russia. Tante le previsioni allarmiste sui danni che ci saremmo auto-i… - laregione : Il gelo di Mosca: ‘Non ci sono le condizioni per la pace’ -

Per il momento, "non ci sono i presupposti per seguire una via pacifica", e quindi l'operazione militare russa in"continua". 28 febbraio 2023...voto dei circoli in quel di Gragnano - zona vesuviana - è stato chiuso a chiave al freddo e al... Reddito di cittadinanza, Superbonus,e rifiuti: Schlein - Meloni, scontro annunciato Di ...

Ucraina, gelo di Mosca: 'non ci sono le condizioni per la pace' Agenzia ANSA

Ucraina, gelo di Mosca: "Non ci sono le condizioni per la pace" La Gazzetta del Mezzogiorno

Reddito di cittadinanza, Superbonus, Ucraina e rifiuti: Schlein-Meloni, scontro annunciato ilmessaggero.it

Meloni, gelo con Macron poi colloquio con Zelensky: ribadito sostegno dell'Italia all'Ucraina ilmessaggero.it

Meloni a Kiev rinnova il sostegno all'Ucraina: 'L'Italia non tentenna'. Gelo su Berlusconi TGLA7

L’incipit è già una dichiarazione di guerra: «Saremo un problema per il governo di Giorgia Meloni». Neanche il tempo di strappare il partito e un melograno ad ...Le città italiane ed europee si preparano a marciare per la pace chiedendo il cessate il fuoco. IL 24 febbraio sarà un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina a ...