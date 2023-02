Ucraina e rapporti Usa-Cina: in India G20 Esteri ad alta tensione (Di martedì 28 febbraio 2023) La guerra in Ucraina e le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, ma anche il tentativo dell'India di mantenere una posizione neutrale sul conflitto in corso, saranno al centro dei colloqui che domani e giovedì 2 marzo i ministri degli Esteri del G20 avranno a Nuova Delhi. Il governo di Narendra Modi spera che la crisi tra Kiev e Mosca non domini l'evento, sebbene sia in cima ai lavori. Questioni come il cambiamento climatico e il debito del Terzo mondo saranno poste al tavolo dei colloqui e ampiamente dibattute, ha reso noto una fonte locale. Ma di certo, le premesse non depongono a favore di ampie divagazioni. Tanto più che la ministeriale segue di pochi giorni un'analoga riunione dei titolari delle Finanze a Bangalore, le cui conclusioni sono state tutt'altro che confortanti. In quella occasione, infatti, i ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 febbraio 2023) La guerra ine le crescenti tensioni tra Stati Uniti e, ma anche il tentativo dell'di mantenere una posizione neutrale sul conflitto in corso, saranno al centro dei colloqui che domani e giovedì 2 marzo i ministri deglidel G20 avranno a Nuova Delhi. Il governo di Narendra Modi spera che la crisi tra Kiev e Mosca non domini l'evento, sebbene sia in cima ai lavori. Questioni come il cambiamento climatico e il debito del Terzo mondo saranno poste al tavolo dei colloqui e ampiamente dibattute, ha reso noto una fonte locale. Ma di certo, le premesse non depongono a favore di ampie divagazioni. Tanto più che la ministeriale segue di pochi giorni un'analoga riunione dei titolari delle Finanze a Bangalore, le cui conclusioni sono state tutt'altro che confortanti. In quella occasione, infatti, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nevrotica9 : RT @RisatoNicola: Eric #Schwerin, stretto socio in affari di Hunter #Biden che si è occupato anche degli affari di Joe Biden, sta ora lavor… - Vera_Scott_A : @ladyonorato @RaffaeleGianni4 @Presa_Diretta Tutto studiato dagli #usa per delocalizzare le industrie ue verso gli… - GudrunSchreiner : RT @SicilianoSum: Giornalista ucraina afferma che, secondo alcuni rapporti, l'aspettativa di vita sul fronte di Bakhmut è di 4 ore. Il sold… - Tizio8020 : RT @PieroChirio: @GiorgiaMeloni Propaganda pro guerra ucraina. Vai a vedere cosa hanno fatto gli ucraini in Donbass e smettiamola di inviar… - akhetaton11 : RT @g_natalizia: ????????????????Le conseguenze della guerra in Ucraina sulle scelte dell'Italia, le relazioni transatlantiche, il Fianco sud e i r… -