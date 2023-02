Ucraina, droni russi su Dnipro: intercettati dopo avere volato indisturbati per 200 chilometri (Di martedì 28 febbraio 2023) droni kamikaze sul cielo della terza città Ucraina per dimensioni. È stata una serata di forte tensione a Dnipro (Dnipropetrovsk). Attorno alle 21 le sirene antiaeree sono risuonate in tutto il perimetro urbano, ma stavolta non era un proforma o soltanto una velata minaccia. Alcuni droni russi sono riusciti ad arrivare sopra il capoluogo dell’omonimo oblast da sud dopo aver viaggiato per centinaia di chilometri senza che alcun sistema riuscisse a intercettarli. Ai margini della città, a cavallo del fiume ucraino per eccellenza che porta il suo nome, si sono sentiti dei boati, ma da quanto è stato possibile accertare sembra che la difesa Ucraina piazzata a protezione di Dnipro sia riuscita a rendere inoffensivi i due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)kamikaze sul cielo della terza cittàper dimensioni. È stata una serata di forte tensione apetrovsk). Attorno alle 21 le sirene antiaeree sono risuonate in tutto il perimetro urbano, ma stavolta non era un proforma o soltanto una velata minaccia. Alcunisono riusciti ad arrivare sopra il capoluogo dell’omonimo oblast da sudaver viaggiato per centinaia disenza che alcun sistema riuscisse a intercettarli. Ai margini della città, a cavallo del fiume ucraino per eccellenza che porta il suo nome, si sono sentiti dei boati, ma da quanto è stato possibile accertare sembra che la difesapiazzata a protezione disia riuscita a rendere inoffensivi i due ...

