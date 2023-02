Ucraina, Boccia a La7: “Abbiamo demandato i negoziati di pace alla Cina per sudditanza psicologica allo strapotere degli Usa nella Nato” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Ucraina? Io penso che il Pd e tutta la sinistra europea abbiano il dovere di far diventare l’Europa l’epicentro della trattativa e dei negoziati per la pace, che invece Abbiamo demandato alla Cina a causa della nostra sudditanza psicologica nei confronti degli Usa. È evidente. Qui il tema non è mandare nuove armi in Ucraina, ma il non fare i negoziati per la pace. E questa è sudditanza non alla Nato, ma allo strapotere degli Usa dentro la Nato“. Così, nel corso de L’aria che tira (La7), il seNatore del Pd Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “? Io penso che il Pd e tutta la sinistra europea abbiano il dovere di far diventare l’Europa l’epicentro della trattativa e deiper la, che invecea causa della nostranei confrontiUsa. È evidente. Qui il tema non è mandare nuove armi in, ma il non fare iper la. E questa ènon, maUsa dentro la“. Così, nel corso de L’aria che tira (La7), il sere del Pd Francesco ...

