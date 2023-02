Ucraina, all'interno del "punto di invincibilita'", dove i residenti di Bakhmut cercano riparo dai bomardamenti (Di martedì 28 febbraio 2023) La citta' di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, e' diventata l'epicentro di intensi combattimenti tra truppe ucraine e russe. Quasi tutti gli edifici residenziali vengono distrutti e gli abitanti che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) La citta' di, nell'orientale, e' diventata l'epicentro di intensi combattimenti tra truppe ucraine e russe. Quasi tutti gli edifici residenziali vengono distrutti e gli abitanti che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ivan_Grieco : Quindi il 'nuovo' PD sarà quello contro il Nucleare, contro il cattivo Liberismo, scettico sull'invio di armi all'U… - GiovaQuez : Peskov: 'La Russia non vede al momento alcun prerequisito per risolvere la situazione intorno all'Ucraina in una di… - elio_vito : Due domande ai faziosi: - Meloni sostenitrice di Bannon e Trump sarebbe di sincera fede atlantica e Schlein che ha… - casapensione : RT @GiovaQuez: Peskov: 'La Russia non vede al momento alcun prerequisito per risolvere la situazione intorno all'Ucraina in una direzione p… - ilpresidenteh : RT @ilpresidenteh: Forniamo le armi all’Ucraina GRADUIDAMENDE. -