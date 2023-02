(Di martedì 28 febbraio 2023) Cerveteri – A partire da mercoledì 1 marzo e fino al 30 luglio, sarà fattoassoluto di entrare con iall’interno dell’area protetta del Monumento naturale della Palude di. Ilvige dallo Stabilimento “Ezio allatta” e in direzione sud verso. A stabilirlo è l’ordinanza sindacale n.2 del 27 gennaio 2023, a firma del sindaco di Cerveteri Elena Gubetti. “Stiamo attraversando una fase importantissima all’interno della palude di– ha dichiarato Francesca Appetiti, assessore alla Sostenibilità Ambientale – è infatti il periodo della nidificazione di specie rare diche sono in grave declino numerico e dunque a rischio estinzione. Fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alma20122014 : Ed ecco la fantastica Cicogna nera (Ciconia nigra). Uno degli uccelli più rari dell’avifauna europea fotografata me… -

Le sue Canciones y Danzas erano frequenti nei () concerti del Divino Arturo, e non soltanto ... Il evoca danze di fanciulle in fiore,profetici ed altre scene infantili ma non mancano ...... ha evidenziato dei dati davvero preoccupanti, dimostrando quanto la sorte di alcuni animalie ... "Sebbene più della metà degliendemici delle Bahamas siano classificati in pericolo di ...I casi umani influenza aviaria sono, in quanto il virus riesce a legare con specifici ... La maggior parte di essi si verificano in soggetti che vivono a s tretto contatto con glie, ...

Uccelli rari a Torre Flavia, scatta il divieto di accesso ai cani Il Faro online

L'uccello colpito è un gabbiano ferito trovato a Coinsins, indicano oggi le autorità vodesi. Il ceppo isolato, H5N1, è trasmissibile all'essere umano solo in casi rari e a seguito di contatti stretti.Anche se i casi d'infezione sono relativamente rari - nella maggior parte dei casi è necessario ... Come prima cosa bisogna evitare che entrino in contatto con carcasse di uccelli infetti: se vedete ...