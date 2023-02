Turrini: «Inter, non si battono Barcellona e Napoli per fortuna! Ma un deficit» (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Inter sta tenendo un rendimento altalenante e questo crea difficoltà anche a livello di umore, dei tifosi e della stessa squadra. Il giornalista Turrini, in un lungo Intervento a Tutti Convocati su Radio 24, fa notare il meglio e il peggio della formazione di Inzaghi. CRITICHE ECCESSIVE – Leo Turrini se la prende con i critici: «Ci sono certi Interisti che fanno partire i rintocchi nei confronti di Simone Inzaghi. Tutti sparano alle gomme della sua macchina… Ha ragione Giuseppe Marotta: l’Inter batte il Barcellona e poi dopo pareggia col Monza, vince contro il Napoli e pareggia con la Sampdoria, batte il Porto e crolla a Bologna. Up and down, su e giù: alla fine ha ragione Marotta a chiamare il campanaro… Simone Inzaghi? Antonio Conte è un’altra ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) L’sta tenendo un rendimento altalenante e questo crea difficoltà anche a livello di umore, dei tifosi e della stessa squadra. Il giornalista, in un lungovento a Tutti Convocati su Radio 24, fa notare il meglio e il peggio della formazione di Inzaghi. CRITICHE ECCESSIVE – Leose la prende con i critici: «Ci sono certiisti che fanno partire i rintocchi nei confronti di Simone Inzaghi. Tutti sparano alle gomme della sua macchina… Ha ragione Giuseppe Marotta: l’batte ile poi dopo pareggia col Monza, vince contro ile pareggia con la Sampdoria, batte il Porto e crolla a Bologna. Up and down, su e giù: alla fine ha ragione Marotta a chiamare il campanaro… Simone Inzaghi? Antonio Conte è un’altra ...

