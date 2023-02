"Tu arrogante, lei una falsa". Lo sfogo di Orietta Berti al Gf Vip (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell'ultima diretta del Gf Vip Orietta Berti ha duramente criticato Antonella e Nikita e su Twitter è esplosa la polemica tra chi applaude alle parole dell'opinionista e chi la critica Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell'ultima diretta del Gf Vipha duramente criticato Antonella e Nikita e su Twitter è esplosa la polemica tra chi applaude alle parole dell'opinionista e chi la critica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... canori57 : RT @salvoeccezioni_: @teamsoleilsorge Quello che ha detto ad Antonella..che è arrogante,ed Edoardo è il suo pupazzetto..la stessa cosa la p… - mareeazzurro : @stasi_supporter Premesso che tifo e sostengo Antonella devo dire che un po' tonta e troppo vittima con Edo lo é, l… - Lorenza05989481 : @ernesta_mavilia @Anto71458221 Vero concordo lei non mi piace molto ma lui è veramente schifoso arrogante e vergognoso - diaisapagliara2 : RT @diehexe68: @pietroraffa lei incarna cosa?? una ragazzetta snob viziata che non ha mai lavorato in vita sua,arrogante e vuota,ignorante… - PaoloPare1 : @vfeltri Se Lei fosse nato in una capanna in Africa, farebbe meno l'arrogante. -