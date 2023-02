TS – indagato per rapimento e tortura (Di martedì 28 febbraio 2023) 2023-02-28 17:35:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: PARIGI – Brutte notizie per Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain: tre giudici istruttori (tre pm, per dirla l’italiana) sono stati incaricati di indagarlo sulla base di accuse pesanti: rapimento, sequestro e tortura, che sarebbero stati subiti da un lobbista francoalegrino, Tayeb Benabderrahmane. Questo perché il Benabderrahmane sarebbe stato in possesso di documenti sensibili riguardanti un caso di corruzione sul Mondiali del 2022 in Qatar. La svolta La vicenda è nota da qualche mese, da quando cioè Benabderrahmane aveva denunciato la cosa. La novità di oggi è l’apertura di un fascicolo e della corrispondente indagine da parte della magistratura parigina. Secondo quanto riporta L’Équipe: «a fine gennaio è stata aperta un’inchiesta giudiziaria, ha dichiarato una ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 febbraio 2023) 2023-02-28 17:35:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: PARIGI – Brutte notizie per Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain: tre giudici istruttori (tre pm, per dirla l’italiana) sono stati incaricati di indagarlo sulla base di accuse pesanti:, sequestro e, che sarebbero stati subiti da un lobbista francoalegrino, Tayeb Benabderrahmane. Questo perché il Benabderrahmane sarebbe stato in possesso di documenti sensibili riguardanti un caso di corruzione sul Mondiali del 2022 in Qatar. La svolta La vicenda è nota da qualche mese, da quando cioè Benabderrahmane aveva denunciato la cosa. La novità di oggi è l’apertura di un fascicolo e della corrispondente indagine da parte della magistratura parigina. Secondo quanto riporta L’Équipe: «a fine gennaio è stata aperta un’inchiesta giudiziaria, ha dichiarato una ...

