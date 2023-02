Trofeo Laigueglia | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

Leggi su blogciclismo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Finalmente il grande ciclismo torna in Italia. Ad aprire il calendario del Belpaese sarà come di consueto il, giunto alla sua 60a edizione e in programma mercoledì 1 marzo; l’ultima volta ci fu un dominio UAE Team Emirates con la vittoria di Jan Polanc e il podio completato L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Mondiali ciclocross:, programma,tv eLe Samyn:tv e