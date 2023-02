Trofeo Laigueglia 2023 | la startlist e chi parteciperà Spiccano Consonni | Rota e Tiberi

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023) Si apre la stagione italiana del ciclismo su strada: come di consueto il primo appuntamento nel Bel Paese, in attesa di corse di lusso come Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo è alancora da completare: nel frattempo però sono stati annunciati diversi nomi di lusso, con tantissimi italiani (Bettiol, Ciccone e), ma anche stranieri di gran qualità come Biniam Girmay e Richard Carapaz. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.UAE TEAM EMIRATES 1 COVI Alessandro (ITA) 2 ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel (POR) 3 BAX Sjoerd (NED) 4 BENNETT George (NZL) 5 GIBBONS Ryan (RSA) 6 ULISSI Diego (ITA) 7 VINK Michael (NZL) INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 11 BUSATTO ...