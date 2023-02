Trofeo Laigueglia 2023: la startlist e chi parteciperà. Spiccano Consonni, Rota, Ciccone e Tiberi (Di martedì 28 febbraio 2023) Si apre la stagione italiana del ciclismo su strada: come di consueto il primo appuntamento nel Bel Paese, in attesa di corse di lusso come Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo è al Trofeo Laigueglia. startlist ancora da completare: nel frattempo però sono stati annunciati diversi nomi di lusso, con tantissimi italiani (Spiccano Bettiol, Ciccone e Rota), ma anche stranieri di gran qualità come Biniam Girmay e Richard Carapaz. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti. startlist Trofeo Laigueglia 2023 AG2R CITROËN ? Benoit Cosnefroy Jaakko Hanninen Paul Lapeira Valentin Paret-Peintre Nans Peters Andrea Vendrame Clément Venturini COFIDIS Simone Consonni Guillaume Martin EF ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Si apre la stagione italiana del ciclismo su strada: come di consueto il primo appuntamento nel Bel Paese, in attesa di corse di lusso come Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo è alancora da completare: nel frattempo però sono stati annunciati diversi nomi di lusso, con tantissimi italiani (Bettiol,), ma anche stranieri di gran qualità come Biniam Girmay e Richard Carapaz. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.AG2R CITROËN ? Benoit Cosnefroy Jaakko Hanninen Paul Lapeira Valentin Paret-Peintre Nans Peters Andrea Vendrame Clément Venturini COFIDIS SimoneGuillaume Martin EF ...

