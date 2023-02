Trofeo Laigueglia 2023: domani la 60ma edizione. Tante le stelle azzurre al via, occhio a Biniam Girmay (Di martedì 28 febbraio 2023) Siamo giunti alla sessantesima edizione del Trofeo Laigueglia. La corsa che, come di consueto, apre il calendario ciclistico italiano (in attesa di Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo), va in scena domani. PERCORSO Trofeo Laigueglia 2023 Come sempre, partenza ed arrivo nella cittadina del savonese. Trenta chilometri di pianura, poi le due salitelle di Bezzo (3,1 chilometri al 6,2%) e di Vendone (1,8 km al 5,5%), situate tra il trentesimo ed il quarantesimo chilometro, potranno dare il via alla fuga che caratterizzerà la giornata. Dopo il ‘riscaldamento’, arrivano le prime due vere salite di giornata. Si comincia con la Cima Paravenna, di quasi 7 chilometri al 5,7%, ma che supera leggermente la doppia cifra di pendenza per alcuni tratti dell’ultimo chilometro. Poi ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Siamo giunti alla sessantesimadel. La corsa che, come di consueto, apre il calendario ciclistico italiano (in attesa di Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo), va in scena. PERCORSOCome sempre, partenza ed arrivo nella cittadina del savonese. Trenta chilometri di pianura, poi le due salitelle di Bezzo (3,1 chilometri al 6,2%) e di Vendone (1,8 km al 5,5%), situate tra il trentesimo ed il quarantesimo chilometro, potranno dare il via alla fuga che caratterizzerà la giornata. Dopo il ‘riscaldamento’, arrivano le prime due vere salite di giornata. Si comincia con la Cima Paravenna, di quasi 7 chilometri al 5,7%, ma che supera leggermente la doppia cifra di pendenza per alcuni tratti dell’ultimo chilometro. Poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SquadraStelvio : RT @RuoteAmatoriali: 60°Trofeo Laigueglia: una pedalata ecologica a marcia libera in attesa dell’arrivo con Cassani, Pozzato, Celestino e S… - il_Laigueglia : RT @RuoteAmatoriali: 60°Trofeo Laigueglia: una pedalata ecologica a marcia libera in attesa dell’arrivo con Cassani, Pozzato, Celestino e S… - RuoteAmatoriali : @il_Laigueglia 60°Trofeo Laigueglia: una pedalata ecologica a marcia libera in attesa dell’arrivo con Cassani, Pozz… - RuoteAmatoriali : 60°Trofeo Laigueglia: una pedalata ecologica a marcia libera in attesa dell’arrivo con Cassani, Pozzato, Celestino… - zazoomblog : Trofeo Laigueglia 2023: il percorso ai raggi X. Circuito con Colla Micheri e Capo Mele decisivi - #Trofeo… -